Из более чем 100 тысяч принудительно мобилизованных на Донбассе почти четверть погибли, – правозащитники

россияне незаконно мобилизовали в свое войско более 100 тысяч мужчин из оккупированного Донбасса. Почти четверть людей уже погибла.

Мобилизация на оккупированных территориях началась еще в 2021 году, когда мужчин отправляли на так называемое "собрание". Об этом на пресс-конференции рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский.

Читайте также Пленный оккупант объясняет маме, что его не бьют: эксклюзивное видео

После обменов мужчин с Донбасса сразу отправляют на фронт

На этом "собрании" россияне собрали информацию о 50 тысячах резервистов. 22 – 23 февраля они смогли быстро мобилизовать.

Есть случаи, когда произошли обмены и этих людей, которых принудительно мобилизовали, забирают, а затем сразу бросают на фронт. В семьи их не возвращают. То есть, если их не убили в первый раз, то бросают снова. Это подтверждение, что эти люди никому не нужны,

– подчеркнул Лисянский.

Так, с 24 февраля по апрель на войне погибли 23 тысячи мобилизованных из Донбасса. Их тела жгли в мобильных крематориях и Донецком металлургическом заводе. Отправлять погибших домой начали только в апреле.

Когда начались первые похороны, женщины протестовали. Одних ведь отдали, а других нет. Поэтому оккупанты на 3 недели остановили мобилизацию, а затем ввели стратегию героизации погибших. В частности, вешали баннеры с фотографиями мобилизованных и писали, что погибли за "родину".

Это может вас заинтересовать – сколько россия ежедневно тратит на войну: видео

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай недавно сообщил, что россияне мобилизуют уже даже жителей территорий, захвативших после 24 февраля.