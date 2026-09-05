Тотальная мобилизация может начаться с оккупированных территорий: Андрющенко указала на тревожные сигналы

Оккупанты провели эксперимент с военкоматами на временно оккупированной территории Запорожской области. Там готовятся к усилению мобилизации.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, хотя диктатор Путин и заявляет, что никакой новой волны мобилизации не будет, на практике все обстоит совсем иначе.

Что происходит на оккупированных территориях?

Как подчеркнул Андрющенко, вполне вероятно, что после выборов в Госдуму в сентябре Россия начнет усиливать мобилизацию у себя и на временно оккупированных территориях.

Ожидаем, что там произойдет значительное усиление мобилизации. "Бусификация" у них еще не началась. Но на оккупированных территориях уже запустили новую схему с военкоматами, которую затем планируют внедрить и на территории России,

– отметил Андрющенко.

Какова ситуация на временно оккупированных территориях: смотрите видео 24 Канала

На оккупированной части Запорожской области россияне создали аналоги военкоматов в небольших населенных пунктах. Местные "военкомы" набирают людей на войну. Их зарплата зависит от количества подписанных контрактов и поставленных на учет людей.

Россияне приступят к мобилизации на оккупированных территориях, чтобы успокоить собственное общество. Будут показывать, что якобы в Донецке люди с большим желанием идут на войну. Начнется все это, скорее всего, после выборов. Насколько быстро – это еще вопрос,

– отметил Андрющенко.