Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, хоч диктатор Путін і розповідає, що ніякої нової хвилі мобілізації не буде. Але на практиці все зовсім по-іншому.

Що відбувається на окупованих територіях?

Як наголосив Андрющенко, цілком ймовірно, що після виборів до Держдуми у вересні Росія почне посилювати мобілізацію в себе та на тимчасово окупованих територіях.

Очікуємо, що буде значне посилення мобілізації там. Бусифікація у них ще не почалася. Але на окупованих територіях вже викотили нову схему з військкоматами, яку потім планують прогнати і на території Росії,

– зазначив Андрющенко.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео 24 Каналу

На окупованій частині Запорізької області росіяни постворювали аналоги військкоматів в невеликих населених пунктах. Тамтешні "воєнкоми" набирають людей на війну. Їхня зарплата залежить від кількості підписаних контрактів та поставлених на облік людей.

Росіяни візьмуться за мобілізацію на окупованих територіях, щоб заспокоїти власне суспільство. Будуть показувати, що нібито в Донецьку люди мають велике бажання йти на війну. Почнеться все це, найімовірніше, після виборів. Наскільки швидко – це ще питання,

– зауважив Андрющенко.