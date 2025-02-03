Обещают "большие деньги": как Россия вербует украинцев в армию на оккупированных территориях

Российские захватчики действительно пытаются набрать в свою группировку украинцев с временно оккупированных территорий. Незначительное количество соглашается подписывать контракт.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что на временно оккупированных территориях также действуют единовременные выплаты за подписание контракта. Но суммы там отличают от тех, которые предлагают на территории России.

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Это почти не работает

Как отметил Андрющенко, за подписание контракта оккупанты дают 800 тысяч рублей (около 8000 долларов). В самой России есть регионы, где выплачивают по 30 тысяч долларов.

Идея с подписанием контракта на временно оккупированных территориях проваливается. Люди не хотят присоединяться к группировке захватчиков. Но, конечно, не обходится без отдельных персонажей.

Идиоты есть везде. За прошлый год на оккупированной территории Запорожской области заключили 330 контрактов в течение года. Это – маргинес. Среди них были и те, кого обманули. Всем же обещают, что их не кинут на фронт. То же самое происходит и на оккупированной части Херсонщины, и на приазовской части Донецкой области,

– рассказал Андрющенко.

На территориях, которые были оккупированы в 2014 году, ситуация несколько иная. Там люди сами подписывают контракт на фоне слухов, что может начаться мобилизация в регионе.

Но в целом идея не сработала на территориях, которые незаконно захватила Россия с 2022 года. Ни в одном крупном городе – ни в Мариуполе, ни в Мелитополе, ни в Бердянске и т.д. – нет отдельных секторов на кладбищах, где хоронили бы людей, погибших на войне. Это свидетельствует об очень малом количестве людей, которые попадают на фронт.

Мы ожидаем увидеть реальную мобилизацию в России. На территории России вообще идет безумное снижение спроса на контракты. Уже были сообщения о том, если раньше в Москве подписывали контракт по 100-150 человек в сутки, то сейчас едва 30 наберется,

– отметил Андрющенко.