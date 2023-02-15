Об этом 24 Каналц рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, россияне используют методы Второй мировой войны для обеспечения идентификации своих погибших.

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Украина не может идентифицировать убитых оккупантов

Олег Жданов рассказал, что из-за отсутствия специальных жетонов не удается идентифицировать убитых россиян.

Но это не остановило "вторую армию мира", ведь такие мелочи не волнуют российское военное руководство. Несмотря на отсутствие жетонов, изобретательные россияне все же нашли выход.

Руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с кусочком бумаги в ней. На этом кусочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

– отметил Олег Жданов.

По словам военного эксперта, такой подход является возвращением ко Второй мировой войне. Тогда широко применялась практика идентификации погибших по гильзе в карманах. Такая гильза называется "смертником".

Олег Жданов рассказал, как идентифицируют убитых россиян без жетонов: смотрите видео

"Так называемый "смертник", когда брали гильзу от винтовки или от автомата, писали свои данные, сворачивали в трубочку и засовывали в гильзу", – отметил военный эксперт.

По словам Жданова, некоторые военные носили даже несколько таких гильз.

"Старались носить в нагрудном кармане и в штанах этот "смертник". Иногда от разрыва снаряда тело может быть расчленено на несколько частей. То же сегодня приказывает руководство 20 российской армии, которая действует в Луганской области", – сказал Олег Жданов.

Россия не может обеспечить своим мобилизованным даже жетонами с личными номерами и заставляют солдат делать себе "смертников".

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