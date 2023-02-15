Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росіяни використовують методи Другої світової війни для забезпечення ідентифікації своїх загиблих.

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Україна не може ідентифікувати вбитих окупантів

Олег Жданов розповів, що через відсутність спеціальних жетонів, не вдається ідентифікувати вбитих росіян.

Але це не зупинило "другу армію світу", адже такі дрібниці не хвилюють російське військове керівництво. Попри відсутність жетонів, винахідливі росіяни все ж знайшли вихід.

Керівництво зобов'язало носити в нагрудній кишені гільзу зі шматочком паперу в ній. На цьому шматочку кожен російський окупант повинен вказати інформацію про себе, особистий номер і так далі,

– зазначив Олег Жданов.

За словами військового експерта, такий підхід є поверненням до Другої світової війни. Саме тоді широко застосовувалась практика ідентифікації загиблих за гільзою в кишенях. Така гільза називається "смертник".

Олег Жданов розповів, як ідентифікують вбитих росіян без жетонів: дивіться відео

"Так званий "смертник", коли брали гільзу від гвинтівки або від автомата, писали свої дані, згортали в трубочку й засовували в гільзу", – зазначив військовий експерт.

За словами Жданова, деякі військові носили навіть декілька таких гільз.

"Старались носити в нагрудній кишені та в штанах цей "смертник". Іноді від розриву снаряда тіло може бути розчленовано на декілька частин. Теж саме сьогодні наказує керівництво 20 російської армії, яка діє в Луганській області", – сказав Олег Жданов.

Росія не може забезпечити своїм мобілізованим навіть жетони з особистими номерами та змушують солдатів робити собі "смертників".

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