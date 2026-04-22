Мы как в параллельной реальности, – командир "Ахиллеса" разнес спекуляции об изменениях в мобилизации

В дискуссии о мобилизации снова заговорили о четких сроках службы, ротации, отпусках и новых гарантиях для военных. Но на фронте проблема значительно проще и жестче: во многих подразделениях людей до сих пор не хватает, а большинство воинских частей продолжают комплектоваться через ТЦК.

Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала заявил, что часть таких разговоров звучит так, будто страна живет в параллельной реальности. По его словам, дать военным нормальный график, отпуска и ротации можно только тогда, когда есть кем их заменить.

Без людей ротации не будут работать

Даже наиболее специализированные военные формирования сейчас комплектуются через ТЦК. В одних частях таких бойцов около 90%, в других 70 или 40, и командиры постоянно просят увеличить квоты, потому что ежемесячного пополнения не хватает. Когда людей не хватает, нагрузка ложится на тех, кто уже стоит на позициях, и тогда один человек закрывает работу, которую должны выполнять несколько военных.

Для того, чтобы обеспечить нормированный график, восстановления здоровья, обеспечить отпуска, дать возможность войскам отходить на ротацию, надо кем-то поменять,

– подчеркнул Федоренко.

Поэтому разговоры о гарантированных сроках службы, широкие отпуска, ротации и новые условия для контрактов он назвал оторванными от реальности фронта. Война не останавливается, пока военный едет на восстановление или хочет увидеть семью после полутора или двух лет службы. Чтобы один человек отошел с позиции, на его место должен зайти другой, а когда рекрутинг не дает нужного уровня комплектования, государство и дальше держится на принудительной модели мобилизации.

Мы или живем в параллельной реальности, или кто-то не отдупляется, что происходит в государстве на линии боевого соприкосновения,

– сказал командир "Ахиллеса".

Дискуссии об отпусках, ротации и сроках службы упираются в один и тот же вопрос: кем именно закрывать позиции, когда людей не хватает. Пока этого ресурса нет, обещания нормального графика для всех военных остаются словами.

Как ТЦК стали мишенью для России?

Пока рекрутинг не дает такого уровня комплектования, который нужен войску, основной человеческий ресурс и дальше заходит через центры территориальной комплектации. Когда Россия увидела, что именно этот механизм дает армии хотя бы минимально необходимое пополнение для выполнения боевых задач, она начала бить по нему не только физически. После ракетных и дроновых ударов по ТЦК акцент сместился на дискредитацию, раскачивание эмоций и раскол украинского общества.

Есть ли коррупция в ТЦК? Я убежден, что да. Во всех ли ТЦК это происходит? Наверное, нет,

– сказал Федоренко.

Отдельно он признал, что коррупция в этой системе есть и такие случаи надо расследовать и наказывать. В то же время он призвал не переносить отдельные преступления на всю систему, потому что в ТЦК служат не какие-то "отдельные космонавты", а часто военные, которые уже воевали, были ранены и после фронта выполняют другой участок службы.

К слову! По оценке члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, ежемесячно в армию мобилизуют около 30 тысяч человек. Примерно 90% нового личного состава поступает именно через ТЦК, тогда как рекрутинг дает до 10% и не смог заменить мобилизацию.

Когда СБУ и другие правоохранители разоблачают тех, кто берет деньги или злоупотребляет полномочиями, это, по его словам, показывает не разрушение системы, а ее очищение.

То, что правоохранительные органы, в частности Служба безопасности Украины, разоблачают такие факты, свидетельствует о том, что украинская система очищается,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Поэтому он предлагает смотреть на проблему в полном объеме. Есть реальные злоупотребления, которые нельзя прикрывать, но есть и целенаправленная попытка ослабить механизм, через который армия получает людей. Когда удары, скандалы, эмоции и российская пропаганда сходятся в одной точке, это бьет по доверию к мобилизации и по возможности закрывать потребности фронта.

Как уменьшить принуждение в мобилизации?

Уменьшить долю принуждения, по его мнению, можно только тогда, когда рекрутинг подкреплен реальными стимулами, а не просто призывами. При таком подходе больше людей будут приходить в армию через рекрутинг, а потребность в принудительных механизмах постепенно будет спадать.

В случае поднятия индексации денежного содержания для военнослужащих, поднятия выплат за участие в боевых действиях, надлежащего социального пакета, а также при введении выплат за мобилизационные процессы ситуация по мобилизации путем рекрутинга будет расти, а необходимость в принуждении будет снижаться,

– отметил Федоренко.

Далее все упирается в финансово-экономический ресурс, который государство должно найти для таких решений. Для этого, как он объясняет, должен держаться тыл, должна работать экономика, фронт должен сохранять устойчивость, а военно-политическое руководство – дожимать партнеров на дополнительную помощь. Быстрых и простых решений здесь он не видит, потому что потребности армии не закрываются точечными сокращениями или громкими политическими заявлениями.

Это популизм чистой воды. Давайте заберем деньги у полицейских. А достаточно ли этого, чтобы перекрыть все потребности Сил обороны и выполнить те задачи, о которых мы только что говорили? С калькулятором кто-то вообще дружит или нет? Давайте снизим зарплаты чиновникам. Это будут три копейки от того, что реально надо государству,

– сказал Федоренко.

Зато реальное решение он видит не в громких предложениях, а в поиске большого финансово-экономического ресурса для войска. Речь идет о работе с партнерами, дополнительные возможности для государства и решения, которые позволяют закрывать проблему по сути, а не только создавать впечатление действия. По его словам, этим уже занимаются, в том числе и на уровне Министерства обороны, но быстро решить такой вопрос невозможно, потому что не все можно сделать здесь и сейчас.

