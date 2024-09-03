Житель Сумщины обвинил Верховинский ТЦК в незаконной мобилизации: там ответили

Уроженец Сумской области Николай Решетняк обвинил военнослужащих ТЦК и СП на Прикарпатье в насильственной мобилизации и подделке документов. В областном ТЦК опубликовали комментарий относительно этих заявлений.

Военнослужащие отмечают, что имели право на мобилизацию мужчины.

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Детали инцидента в Верховине

Сумчанин Николай Решетняк рассказал, что во время проверки документов на перевале в Верховинском районе 30 августа, он показал свое приписное удостоверение и повестку на 3 сентября в Сумской центр комплектования.

Представители ТЦК и пограничники вытащили меня из микроавтобуса, силой затолкали в автомобиль и без всяких протоколов или объяснений доставили в ТЦК Верховины. Телефон был отобран, связью пользоваться не позволяли. Во время этого инцидента со мной были свидетели, среди которых и юрист, которому не позволили сопровождать меня,

– написал Николай Решетняк в Facebook.

Мужчина обвинил военнослужащих в подделке документов. Николай Решетняк утверждает, что не подписывал выданный ему военный билет, как и протокол о прохождении военно-врачебной комиссии. По его словам, ему обещали дополнительное обследование, которое так и не провели.

В Ивано-Франковском ТЦК ответили, что имели право мобилизовать Николая Решетняка, поскольку тот имел повестку, выписанную Сумским РТЦК.

"Он должен был прибыть 3 сентября 2024 года на 12.00 в этот территориальный центр. Вместо этого он отправился в совершенно противоположном направлении, где 30 августа и завершил свое сногсшибательное путешествие", – пишут в ТЦК.

С 1 сентября Николай Решетняк проходит военную подготовку в учебном центре в Ровно.