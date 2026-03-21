До 25 лет под мобилизацию: что может ждать бывших ограниченно годных

В Украине военнообязанных, которые имели статус ограниченно годных могут мобилизовать даже до 25 лет. Причина – закон, который должен был это запретить, до сих пор не подписан президентом.

Все нюансы мобилизации военнообязанных, которые имели категорию "ограниченно годный" объяснили эксперты на платформе "Юристи.UA".

Смотрите также Кто имеет право не проходить медкомиссию во время мобилизации

При каких условиях могут мобилизовать до 25 лет?

В Украине граждане, которые ранее имели статус ограниченно годных к военной службе, могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Это связано с тем, что закон, который должен был урегулировать этот вопрос, до сих пор не вступил в силу.

Речь идет о документе, принятом Верховной Радой еще в октябре 2024 года, который предусматривает запрет мобилизации таких лиц до 25 лет. Однако из-за отсутствия подписи президента он до сих пор не действует.

Юристы объясняют, что после отмены категории "ограниченно годный" все такие граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию и получить новый статус. В результате многие из них стали военнообязанными.

По словам адвокатов, в случае отсутствия оформленной отсрочки такие лица могут быть мобилизованы на общих основаниях, независимо от возраста. Вопрос остается неурегулированным и зависит от дальнейшего решения президента о подписании закона.

Что нужно знать о мобилизации в апреле?