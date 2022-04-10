Мобилизация оккупантов в Чебоксарах: из 2 тысяч резервистов контракт подписали только 34 солдата

Российская армия понесла значительные потери в результате нападения на Украину. Враг пытается мобилизовать резервы, но дела обстоят не так успешно, как он ожидал.

С 1 по 8 апреля в российских Чебоксарах произвели отбор граждан запаса для службы по контракту. Оккупанты набирали рядовые и сержантские команды по специальностям водитель, водитель-механик, приманка и оператор.

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Провал сборов

В общей сложности из 1877 граждан, которых должны были вызвать на сбор, откликнулись только 34. 1060 россиян не взяли трубку от военкомата, а 783 отказались подписывать контракт для прохождения военной службы. Похоже, что кадры уничтоженных оккупантов немного приводят в чувство тех, кто может пополнить счетчик потерь российской армии в результате нападения на Украину.

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