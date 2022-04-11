"Мобилизация" оккупантов в Крыму проходит тяжело из-за сопротивления мужчин

Россия продолжает мобилизацию крымчан для участия в войне против Украины. Однако люди стараются каким-либо образом избежать ее.

Соответствующую информацию обнародовали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Это произошло 10 апреля.

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Россия продолжает мобилизацию во временно оккупированном Крыму

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что Россия продолжает мобилизацию крымчан, что тяжело проходит через внутреннее сопротивление,

– говорится в сообщении.

Более того, мужчины призывного возраста пытаются уехать из Крыма, однако им запретили.

"Вместо выдачи повесток военные принудительно доставляют призывников в пункты сбора", – сообщила Людмила Денисова.

Кроме того, в ведомстве объяснили, что:

российская пропаганда запугивает людей возможными обстрелами многоэтажек и гражданской инфраструктуры, мол, "идите воевать, потому что будет, как в Буче и Краматорске!";

более того, 6 апреля в парке в Севастополе написали "Мариуполь", "Харьков", "Буча", "Что потом". Эти надписи возмутили и испугали людей.

"Для поднятия морального духа" так называемый "депутат" Думы от Крыма предложил восстановить "историческую границу" – Таврическую губернию, существовавшую с 1802 по 1921 годы.

"Это любое интересное для крымчан объяснение для чего им погибать за сухопутный коридор в Крым, а не только непонятное им лишение Украины выхода к морю", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

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