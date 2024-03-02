Мобилизация осужденных: Вениславский назвал категории, которые могут пойти на фронт
Источник:РБК-Украина
В Украине продолжается рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. В частности, часть из них предлагает разрешить осужденным присоединяться к Вооруженным Силам.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поделился деталями по этому вопросу. Он отметил, что действительно, военная служба для осужденных возможна.
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Призыв осужденных
Федор Вениславский рассказал, что они работают над тем, чтобы в новом законопроекте о мобилизации, осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в тюрьме, смогли быть мобилизованы, а также взяты на воинский учет. Это касается и украинцев, которые осуждены с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе.
В то же время рассматривают и другую категорию – лица, которые находятся в местах лишения свободы, если они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.
Эти категории с учетом указанных исключений смогут поступить на военную службу по мобилизации в военное время с их согласия,
– констатировал Вениславский.
Он добавил, что в случае, если такие лица изъявят желание проходить службу – государство предоставит им такую возможность.
Мобилизация в Украине
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации сейчас проходит через обсуждение Комитета. Самым оптимистичным вариантом является тот, где проект закона вынесут на второе чтение в Раду до конца марта.
- В новый законопроект о мобилизации народные депутаты подали 3 776 поправок в электронном виде и еще примерно 500 правок – вручную. Их все вскоре должны внести в сравнительную таблицу.
- При рассмотрении Комитетом некоторые пункты вызвали ожесточенную дискуссию. В частности, в конце концов профильный комитет отклонил электронные повестки. При этом регистрация в электронном кабинете призывника останется как право, а не как обязанность.