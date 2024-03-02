Мобилизация осужденных: Вениславский назвал категории, которые могут пойти на фронт

В Украине продолжается рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. В частности, часть из них предлагает разрешить осужденным присоединяться к Вооруженным Силам.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поделился деталями по этому вопросу. Он отметил, что действительно, военная служба для осужденных возможна.

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Призыв осужденных

Федор Вениславский рассказал, что они работают над тем, чтобы в новом законопроекте о мобилизации, осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в тюрьме, смогли быть мобилизованы, а также взяты на воинский учет. Это касается и украинцев, которые осуждены с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе.

В то же время рассматривают и другую категорию – лица, которые находятся в местах лишения свободы, если они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.

Эти категории с учетом указанных исключений смогут поступить на военную службу по мобилизации в военное время с их согласия,

– констатировал Вениславский.

Он добавил, что в случае, если такие лица изъявят желание проходить службу – государство предоставит им такую возможность.

Мобилизация в Украине