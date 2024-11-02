Могут ли мобилизовать полицейских: что говорит закон

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Призвать на службу могут и полицейских, однако говорится лишь о части личного состава.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

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Мобилизуют ли полицейских

С 18 мая 2024 года в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, в который внесли изменения по мобилизации полицейских. Так, работники правоохранительных органов должны были перейти со специального учета на общий воинский учет. Впрочем, это не будет означать их автоматическую мобилизацию.

Ранее работники Национальной полиции имели отсрочку от мобилизации. Новый закон отменил это право, но появилось другое – на бронирование. Сейчас Кабмином согласовано, что 90% личного состава ГСЧС и Национальной полиции имеют бронирование.

Остальные 10% полицейских – могут быть мобилизованы в бригаду НГУ "Лють" или других дополнительно созданных 3 бригад Национальной полиции.

К слову, кроме Национальной полиции, бронирование от мобилизации имеют:

органы государственной власти;

Национальное антикоррупционное бюро;

Государственное бюро расследований;

органы прокуратуры и суды;

Бюро экономической безопасности.

Бронирование также предоставляется критически важным для обеспечения потребностей ВСУ предприятиям и тем, которым установлены специальные мобилизационные задачи.