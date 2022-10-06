Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он во время эфира передал "привет" российским генералам и офицерам.

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Также Арестович поделился советом, как они могут уцелеть в этой войне.

У вас последний шанс – искать украинские контакты и переходить на нашу сторону. Но думайте, что вы "принесете", потому что просто так никого принимать уже не будут,

– заявил он.

По его словам, если они принесут что-нибудь "ценное", то у них появится серьезный шанс уцелеть. В том числе, будет программа защиты свидетелей, европейское гражданство или вид на жительство.

Арестович обратился к российским генералам и офицерам: видео



Советник главы ОП подчеркнул, что в России этих офицеров и генералов уже "списали", их уже фактически нет. "Мы ваш последний шанс, поэтому давайте к нам. Если придете с серьезной информацией, получите второй шанс", — добавил он.

Потери оккупантов на войне

Украинские воины наносят врагу потери по всем направлениям. Число погибших оккупантов возросло до 61 330. За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Только за день россияне потеряли 330 бойцов и много техники. На лом отправились: 14 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 15 БпЛА, а также 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Добавим, что частичная мобилизация в России постоянно набирает обороты. Правда, отправить на верную гибель в Кремле планируют отнюдь не 300 тысяч человек, а в 2,5 раза больше.