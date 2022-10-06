Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він під час ефіру передав "привіт" російським генералам та офіцерам.

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Також Арестович поділився порадою, як вони можуть вціліти у цій війні.

У вас є останній шанс – шукати українські контакти та переходити на нашу сторону. Але думайте, що ви "принесете", бо за просто так нікого приймати вже не будуть,

– заявив він.

За його словами, якщо вони принесуть щось "цінне", то у них з’явиться серйозний шанс вціліти. В тому числі, буде програма захисту свідків, європейське громадянство чи вид на мешкання тощо.

Арестович звернувся до російських генералів та офіцерів: відео



Радник голови ОП наголосив, що в Росії цих офіцерів та генералів вже "списали", їх вже фактично немає. "Ми ваш останній шанс, тому давайте до нас. Якщо прийдете з серйозною інформацією, то отримаєте другий шанс", – додав він.

Втрати окупантів на війні

Українські воїни завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Кількість загиблих окупантів зросла до 61 330. За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Лише за день росіяни втратили 330 окупантів та багато техніки. На брухт відправились: 14 танків, 26 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 15 БпЛА, а також 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.

Додамо, що часткова мобілізація в Росії невпинно набирає обертів. Щоправда, відправити на вірну загибель у Кремлі планують аж ніяк на 300 тисяч людей, а у 2,5 раза більше.