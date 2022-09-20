Скрытая мобилизация провалилась: россия выводит один из полков из Сирии

Россия просто бесится из-за неудач в войне против Украины. Потери ведь огромны, а скрытая мобилизация провалилась.

Это подтвердили и в сводке от Генштаба вечером 20 сентября. В кремле вынуждены идти на крайние меры.

Читайте также В Чечне матери мобилизованных выйдут на митинг: кадыровцы готовятся разгонять

Россия выводит полк из Сирии

Поскольку скрытая мобилизация прошла неудачно, военно-политическое руководство россии решило вывести подразделения 217-го парашютно-десантного полка из Сирии.

В дальнейшем их будут готовить и собираются перебросить на территорию Украины. Таким образом, россия готовится вливать свежую кровь, чтобы убивать украинцев.

Потери врага

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину и до 20 сентября было ликвидировано 54 810 оккупантов. Авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов.

Также известно, что бойцы так называемого элитного российского подразделения приехали убивать украинцев еще в июле. Теперь потери группировки составляют более 92% личного состава.

Какие новые законы ввели в россии относительно мобилизации: смотрите видео