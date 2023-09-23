Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он объяснил, как мобилизация повлияет на ситуацию внутри России и непосредственно на ее пока еще президента.
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Мобилизация в России
Единственной причиной для того, чтобы российский диктатор мог начать мобилизацию прямо сейчас, могут стать потери и неудачи России на фронте. Украинские защитники продолжают контрнаступать и метр за метром возвращают оккупированные территории.
Когда Украина захватит еще один крупный населенный пункт, например Мелитополь, прорвется к морю – такие вещи заставят Россию проводить мобилизацию. И это будет сильнейший удар по стабильности режима. Толпа побежит из страны,
– сказал политолог.
Ситуация на фронте: смотреть видео
А вот выйти на протест, отстоять свои права и, в конечном счете, заставить диктатора остановиться в своих преступлениях – это точно не о россиянах. Они все так же будут бояться наказаний, действующих в России против несогласных.
"Те, кто выйдут на улицы – сразу "отгребут" дубинками и попадут в КПЗ. Не думаю, что такие отважные найдутся. Люди элементарно попытаются бежать и прорваться из страны", – добавил Эйдман.
Паника среди потенциальных призывников изрядно ударит по рейтингу Путина. А главное – потенциальная мобилизация расколет внутренние так называемые "элиты", которые уже понимают, что глава Кремля не может ее локализовать.
"Главная политика изначально заключалась в ее локализации. Поэтому войну они и назвали так называемой "СВО", чтобы это не было тотальной проблемой, каким-нибудь катаклизмом. Режим понимает, что Путин не может локализовать", – пояснил политолог.
Мобилизация в России: последние новости
- Россия может мобилизовать до 700 тысяч человек. Среди потенциальных призывников – заключенные, работники и жители маленьких поселков.
- Основная проблема мобилизации для российского так называемого командования – обеспечение ресурсами. Призывников нужно обеспечить формой, найти оружие и научить. А с планируемым количеством потенциальных 200-х выполнить эти условия будет сложно.
- Россия расконсервирует старую технику, что свидетельствует о ее дефиците. Более того, военные страны-оккупанта даже не имеют сертифицированной формы.