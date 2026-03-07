Действует очень хитро, – британский журналист раскрыл, где Путин берет ресурсы на войну

Путин избегает массовой принудительной мобилизации в России, делая ставку на добровольцев из бедных слоев и этнических меньшинств. Эта модель позволяет продолжать войну еще годы, но имеет экономические пределы.

Британский журналист и публицист Питер Дикинсон объяснил 24 Каналу, что тюрьмы уже полупустые, и если Путин не сможет поддерживать поток контрактников, его модель мобилизации потерпит крах.

Сможет ли Россия воевать без новой волны мобилизации?

Предыдущая попытка мобилизации в России привела к тому, что около миллиона россиян бежали в Грузию и Казахстан, а очереди на границах стали символом публичного унижения и серьезно ударили по международному престижу страны.

Сейчас Путин действует хитрее. Он забирает людей из беднейших слоев общества, из этнических меньшинств – в частности дагестанцев – и из тюрем. Это позволяет пополнять армию, не рискуя общественной дестабилизацией, и пока у него это хорошо получается,

– сказал Дикинсон.

Сейчас именно добровольцы составляют большинство новых рекрутов, поэтому когда они погибают – а погибают их много – общество не возмущается, потому что "они сами сделали выбор и знали на что идут". Если Путин сможет поддерживать этот поток, он сможет продолжать наступательную операцию еще год или даже больше.

"Содержание добровольцев стоит бешеных денег. Путин откачивает средства со всей экономики на войну, запуская нисходящую спираль разрушения инфраструктуры, образования и медицины. Но пока система держится, потому что в отличие от афганской войны с призывниками, общество не возмущается погибшими добровольцами – они сами сделали свой выбор", – сказал Дикинсон.

Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что открытие мобилизации в России будет означать исчерпание всех других вариантов и станет последним шагом для сохранения боеспособности армии. В 2025 году оккупанты планировали создать дополнительных 15 дивизий. Они смогли собрать две – три дивизии, но их потери на поле боя растут, их нужно компенсировать.

Что еще известно о ситуации в России?