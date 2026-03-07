Британський журналіст і публіцист Пітер Дікінсон пояснив 24 Каналу, що в'язниці вже напівпорожні, і якщо Путін не зможе підтримувати потік контрактників, його модель мобілізації зазнає краху.
Дивіться також: Відкрили сезон "бавовни" у Криму: дрони СБУ вгатили по авіаремонтному заводу та ворожій техніці
Чи зможе Росія воювати без нової хвилі мобілізації?
Попередня спроба мобілізації в Росії призвела до того, що близько мільйона росіян втекли до Грузії та Казахстану, а черги на кордонах стали символом публічного приниження і серйозно вдарили по міжнародному престижу країни.
Зараз Путін діє хитріше. Він забирає людей з найбідніших верств суспільства, з етнічних меншин – зокрема дагестанців – та з в'язниць. Це дозволяє поповнювати армію, не ризикуючи суспільною дестабілізацією, і поки що у нього це добре виходить,
– сказав Дікінсон.
Зараз саме добровольці становлять більшість нових рекрутів, тому коли вони гинуть – а гинуть їх багато – суспільство не обурюється, бо "вони самі зробили вибір і знали на що йдуть". Якщо Путін зможе підтримувати цей потік, він зможе продовжувати наступальну операцію ще рік або й більше.
"Утримання добровольців коштує шалених грошей. Путін відкачує кошти з усієї економіки на війну, запускаючи низхідну спіраль руйнування інфраструктури, освіти та медицини. Але поки система тримається, бо на відміну від афганської війни з призовниками, суспільство не обурюється загиблими добровольцями – вони самі зробили свій вибір", – сказав Дікінсон.
Зверніть увагу! Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що відкриття мобілізації в Росії означатиме вичерпання всіх інших варіантів і стане останнім кроком для збереження боєздатності армії. У 2025 році окупанти планували створити додаткових 15 дивізій. Вони змогли зібрати дві – три дивізії, але їхні втрати на полі бою зростають, їх потрібно компенсувати.
Що ще відомо про ситуацію в Росії?
- Центробанк Росії продовжив ліміт на зняття іноземної валюти до 9 вересня 2026 року. Перекази без рахунку та через електронні гаманці видаються тепер у рублях.
- Володимир Путін підписав указ про розширення армії Росії на понад 2,3 мільйона осіб, що може сигналізувати про підготовку до загальної мобілізації або спробу залякати світ.
- Кремль розраховує, що війна проти України триватиме щонайменше до вересня 2026 року, до виборів у Державну думу.