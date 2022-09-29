Безысходность и отчаяние путина, – Петреус о "миллионной" мобилизации в рф и ее влиянии на войну

В россии объявили так называемую "частичную" мобилизацию. Это уже третья или четвертая волна, если считать все предыдущие разы.

В интервью сайту 24 канала бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что это просто нелепость какая-то – чтобы каждый регион или каждая область в российской федерации должна была выставить батальон.

Это похоже на то, что было во время войны за независимость в США, когда каждый городок выставлял по вооруженному отряду. Однако, по мнению генерала, из всего этого не выйдет современная высокомобильная, обученная и мотивированная армия.

К теме "Удар по доверию путина": начали ли россияне понимать, что в Украине война, а не "спецоперация"

Мобилизацию объявили из-за отчаяния путина

По словам Петреуса, так называемая "частичная" мобилизация в россии вообще не принесет хоть какого-то значительного результата. Ведь тренировка займет месяцы, и вообще возникает вопрос – чего смогут достичь эти люди, которые служили десятилетие назад, и что они смогут сделать на поле боя.

Вопросы их вооружения и обеспечения также чрезвычайно острые. А кто будет ими управлять на поле боя? Вызовы, которые встают перед ними, просто гигантские,

– заметил генерал.

Он добавил, что еще одним важным моментом является вся эта "сборная солянка" из совершенно разных регионов россии – по сути, кремль собственноручно настраивает своих же людей против собственного государства.

"Особенно, когда люди видят нарушение практически всех обещаний власти – если говорить о сроках призыва и так далее. Это очень похоже на принудительный призыв в военно-морские силы, который происходил несколько веков назад. Когда по городам ходили вооруженные вербовщики и гребли абсолютно всю молодежь для службы", – отметил экс-глава ЦРУ.

По словам Петреуса, это лишь малая часть того, что там происходит.

И опять же, я вообще не думаю, что это хоть как-то может стать решающим. На самом деле это признак того, в каком страшном отчаянии находится сейчас путин.

– объяснил генерал.

Он подытожил, что это просто акт отчаяния – здесь нет ни грамма здравомыслия или планирования, ни одного прагматичного подхода, который мог бы изменить хотя бы что-то, или дать россии какие-то новые возможности.

Стоит посмотреть – генерал США рассказал, возможен ли ядерный удар: видео