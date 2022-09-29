В інтерв'ю сайту 24 каналу колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що це просто безглуздя якесь – щоб кожен регіон чи кожна область у російській федерації мала виставити батальйон.

Це схоже на те, що було під час війни за незалежність у США, коли кожне містечко виставляло по озброєному загону. Однак, на думку генерала, з цього всього не вийде сучасна високомобільна, навчена і вмотивована армія.

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За словами Петреуса, так звана "часткова" мобілізація в росії взагалі не принесе хоч якогось значного результату. Адже тренування займе місяці, та й взагалі виникає запитання – чого зможуть досягнути ці люди, які служили десятиліття тому, та що вони зможуть зробити на полі бою.

Питання їхнього озброєння і забезпечення також є надзвичайно гострим. А хто буде ними керувати на полі бою? Виклики, які постають перед ними, просто велетенські,

– зауважив генерал.

Він додав, що ще одним важливим моментом є вся оця "збірна солянка" з абсолютно різних регіонів росії – по суті кремль власноруч налаштовує своїх же людей проти власної держави.

"Особливо, коли люди бачать порушення практично всіх обіцянок влади – якщо казати про терміни призову і так далі. Це дуже схоже на примусовий призов до військово-морських сил, який відбувався кілька століть тому. Коли по містах ходили озброєні вербувальники та гребли абсолютно всю молодь для служби", – зазначив ексголова ЦРУ.

За словами Петреуса, це лише мала частка з того, що там відбувається.

І знову ж таки, я взагалі не думаю, що це хоч якось може стати вирішальним. Насправді це ознака того, в якому страшному розпачі перебуває зараз путін,

– пояснив генерал.

Він підсумував, що це просто акт відчаю – тут немає ні грама розсудливості чи планування, жодного прагматичного підходу, який би міг змінити хоча б щось, чи дати росії якісь нові можливості.

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