Однако представитель ГУР МО Андрей Юсов поделился с 24 Каналом, что считает совсем иначе. Колоссальные потери россиян на фронте губительно влияют на кремлевского диктатора. Ведь о таких масштабных цифрах можно только фантазировать.

Может быть интересным Тот, кто продвигает позицию Москвы. Как Россия манипулирует массами и покупала европейские СМИ в 2022 году

Российские "добровольцы" – миф

"Это вранье абсолютное, никаких "добровольцев" там нет, кроме единичных случаев. Первая и последняя волна "добровольцев" была после полномасштабного вторжения и она быстро закончилась", – подчеркнул представитель ГУР.

В дальнейшем "добровольцами" можно считать неких должников и гастарбайтеров, только что получивших российские паспорта. Также люди с социальными элементами, под угрозой штрафов или тюремного заключения идут в оккупантскую армию.

Андрей Юсов о российских "добровольцах": смотреть видео

Юсов отметил, что в России "добровольцами" также называют часть заключенных, которых рекрутировали в так называемые частные военные кампании, обещая "свободу".

Скрытая мобилизация в России: что известно