В Казани не на шутку разбушевались "мобики": взяли штурмом ворота учебной части

В Казани не на шутку разбушевались "мобики". Они жаловались, что их не выпускают к родным, поэтому решили самовольно покинуть учебную часть.

Мобилизированные в Казани разбушевались. В сети появилось видео, как они массово покидают территорию обучающей части, прорываясь через ворота с криками: "давай, давай", пишет 24 канал.

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На что жаловались "мобики"

Мобилизированные жаловались, что их не выпускали к родным и не давали увольняющие. Их это очень возмутило, так что они, сгруппировавшись, решили "героически" покинуть территорию учебной части. Очевидно, самовольно.

На фоне видео неизвестный мужчина прокомментировал действия мобилизованных таким образом: "красавчики". Однако штурм ворот части был бы более эффективным, будь ворота Кремлем.

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