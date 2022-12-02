В Казани не на шутку разбушевались "мобики": взяли штурмом ворота учебной части
В Казани не на шутку разбушевались "мобики". Они жаловались, что их не выпускают к родным, поэтому решили самовольно покинуть учебную часть.
Мобилизированные в Казани разбушевались. В сети появилось видео, как они массово покидают территорию обучающей части, прорываясь через ворота с криками: "давай, давай", пишет 24 канал.
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На что жаловались "мобики"
Мобилизированные жаловались, что их не выпускали к родным и не давали увольняющие. Их это очень возмутило, так что они, сгруппировавшись, решили "героически" покинуть территорию учебной части. Очевидно, самовольно.
На фоне видео неизвестный мужчина прокомментировал действия мобилизованных таким образом: "красавчики". Однако штурм ворот части был бы более эффективным, будь ворота Кремлем.
В России готовятся к протестам из-за мобилизации
- Мобилизированные россияне поголовно гибнут на фронте. А многие из тех, кто еще жив, пытаются скрыться с поля боя.
- Между тем, несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, она все еще продолжается. Россиян, а особенно из отдаленных территорий страны, пачками отправляют на фронт.
- Диктаторы опасаются массовых протестов. В России приняли запрет на проведение митингов у органов власти, церквей, вокзалов, школ, больниц, аэропортов. Однако пока не похоже на то, что "оппозиция" готовится к любому сопротивлению.
- Вместо того чтобы протестовать, российские мужчины массово покидают страну. Только в Казахстан от мобилизации сбежали более 400 тысяч граждан страны-террористки.