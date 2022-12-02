Мобілізовані у Казані розбушувалися. У мережі з'явилося відео, як вони масово покидають територію навчальної частини, прориваючись через ворота із криками: "давай, давай", пише 24 канал.

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На що скаржились "мобіки"

Мобілізовані скаржились, що їх не випускали до рідних і не давали звільнювальні. Їх це дуже обурило, тож вони, згрупувавшись, вирішили "героїчно" покинути територію навчальної частини. Вочевидь, самовільно.

На фоні відео невідомий чоловік прокоментував дії мобілізованих таким чином: "красавчікі". Проте штурм воріт частини був би ефективнішим, якби ворота були Кремлем.

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