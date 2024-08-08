В России катастрофически уменьшается поток добровольцев: Буданов ответил, будет ли мобилизация

Несколько месяцев назад в оккупационной армии начались серьезные проблемы с человеческим ресурсом. Поток добровольцев катастрофически уменьшается.

Об этом заявил начальник ГУР. Генерал-лейтенант Кирилл Буданов прокомментировал, объявит ли Кремль масштабную мобилизацию.

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Буданов о мобилизации в России

Кирилл Буданов отметил, что с мобилизацией в стране-агрессоре не все так просто.

Проблемы с человеческим ресурсом в России начались около трех месяцев назад. Этот момент не всем известен,

– сказал начальник ГУР.

Добавил, что раньше в России не было никаких проблем с мобилизацией. В начале полномасштабной войны Кремль объявил частичную.

Далее начали предлагать большие суммы денег. Однако, таким образом удалось мобилизовать недостаточно. Все остальные шли на войну из зон, добровольцами или со срочной службы людей сразу переводили в контрактники.

Генерал-лейтенант задал риторический вопрос: почему враг постоянно повышает уровень единовременной денежной выплаты за подписание контракта.

Суммы дошли, в зависимости от региона, уже до 2 миллионов российских рублей. Это огромные деньги для России. Ответ очевиден – поток добровольцев катастрофически уменьшается. И в последние месяцы армия России впервые столкнулась с кадровым недобором. У России есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Заметил, что российское минобороны сейчас пытается исправить положение. Агрессор понимает: если продолжится затяжная война, то не позднее чем летом 2025 года Россия столкнется с дилеммой – или останавливать это все, или объявлять повторную масштабную мобилизацию.

Тянуть враг будет до последнего. Потому что, по мнению руководства России, масштабная мобилизация может серьезно пошатнуть политическую ситуацию,

– подчеркнул глава военной разведки Украины.