Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов, заметив, что к мобилизации Кремль готовится уже давно, в частности, переписывает старые законы и придумывает новые.

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Решение принято

Вероятность того, что после выборов в России объявят мобилизацию очень высока. Ведь вражеская армия нуждается в дополнительной живой силе. Еще летом так называемые российские военкоры начали жаловаться, что якобы не хватает людей на фронте.

Если в России не планируют объявлять мобилизацию, то для чего меняли нормативную базу? Депутаты вносили много правок в законопроекты в течение предыдущей весенней сессии. А закон об электронной повестке вообще принимали в трех чтениях за один день,

– отметил Галлямов.

Такие скорые изменения в законодательстве свидетельствуют, что решение начать мобилизацию было принято. Однако потом мобилизацию отложили, потому что поняли, что это сильно ударит по электоральным перспективам Путина. Как отметил российский политолог, вероятность того, что в апреле или мае после инаугурации Путина начнется мобилизация очень высока.

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Путин равна мобилизации

Мобилизация – это одна из серьезных проблем для путинской кампании. Ведь если оппозиционеры запустят тезис, что голосуя за Путина ты голосуешь за повестку для своего сына, мужа, брата или самого себя, то это резко уменьшит желание голосовать за действующего президента России даже среди лояльных групп населения.

Одно дело поддержать войну отвлеченно, а другое дело – своей готовностью пойти на фронт,

– добавил Галлямов.

К тому же он напомнил, что во время мобилизации осенью 2022 года никакого энтузиазма у населения не было, но были массовые протесты и уклонения.

"Понятно, что перед выборами такое устраивать Кремль не захотел. Если оппозиция раскрутит тему, что Путин равняется мобилизации, то диктатор не досчитается большого количества голосов", – сказал российский политолог.

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