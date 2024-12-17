Российские власти заявляют, что якобы россияне "добровольно идут на фронт", и в течение 2024 года более 427 тысяч оккупантов пошли служить в российскую армию по контракту. Российский правозащитник и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал 24 Каналу, что российские власти прибегают к жестким методам, чтобы заставить людей "добровольно" идти на войну.

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Цифры значительно завышены

Осечкин отметил, что цифры, которые приводит Владимир Путин относительно количества контрактников, – это откровенная ложь. А часть из них составляют, в частности, заключенные, которых заставляют становиться "добровольцами".

Также на фронт отправляют 18-19-летних солдат-срочников. Их уговаривают, подкупают или им угрожают, чтобы они также шли воевать по контракту.

Кроме того, все больше появляется информации о пребывании на линии боестолкновения северокорейских солдат.

Это свидетельствует о том, что Владимиру Путину не хватает военных-россиян, поэтому он вынужден "заимствовать" тысячи солдат у Северной Кореи.

Поэтому цифры, которые распространяет российская власть, значительно завышены, и также они включают заключенных, срочников и северокорейцев,

– пояснил правозащитник.

Также россияне вынуждены постоянно повышать суммы выплат контрактникам, чтобы хоть кого-то мотивировать. В то же время это не очень стимулирует людей, о чем свидетельствует отсутствие очередей в военкоматы в российских регионах.

Обратите внимание! В России из-за отсутствия тех, кто желает идти воевать в Украину, вынуждены постоянно повышать сумму, что платят контрактникам. Максимальные деньги предлагают в Москве – подписав контракт на службу в российской армии, можно получить 22 тысячи долларов (в эквиваленте это около 2 миллионов рублей). Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что даже для Москвы "это очень неплохие деньги".

Российские власти идут на отчаянные шаги, чтобы заставить россиян подписывать контракт и отправляться воевать в Украину.

Последние 10 лет в России наполняли тюрьмы молодым населением. Им, например, подбрасывали наркотики и затем отправляли за решетку. А российские власти, начиная с 2013 года, уже готовилась к масштабной войне, чтобы потом этих заключенных заставлять подписать контракт,

– подчеркнул он.

Активно привлекать заключенных к боевым действиям в Украине российские власти начали с июня 2022 года. Сначала брали тех, кто находится за решеткой в колонии строгого режима, потом тех, кто сидит в колонии общего режима, позже – на поселении.

Потом Путин и минобороны России начали входить во вкус. Они поняли, что эти люди – бесправные рабы,

– отметил Владимир Осечкин.

Напомним, представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил о том, что бывших заключенных россиянок в составе отряда "Шторм" начали привлекать к участию в штурмовых действиях.

Женщины в основном служат в российских подразделениях – медицинских, связи или обеспечения и также в последнее время они участвуют в атаках.