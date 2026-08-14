Будет только такой: "Цезарь" из "Свободы России" рассказал, как Кремль осенью проведет мобилизацию

Россия нуждается в новых людях для продолжения войны, однако повторение открытой мобилизации образца 2022 года может создать для Кремля серьезные внутренние риски. Значительную часть тех, кого было проще всего склонить к контракту, уже привлекли, а принуждение людей, которые не хотят воевать и имеют устоявшуюся жизнь, способно усилить недовольство внутри страны.

Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников в эфире 24 Канала пояснил, что Кремль извлек уроки из предыдущей мобилизации, поэтому осенью будет пытаться пополнять армию скрытыми методами. Российские власти продолжат оказывать давление на людей и привлекать их к войне без объявления новой масштабной мобилизационной кампании.

Кремль будет скрывать мобилизацию

После опыта 2022 года российские власти вряд ли решатся на новую открытую мобилизационную кампанию. Потребность в людях для фронта никуда не исчезла, однако Кремль уже понимает, насколько опасным может быть массовое изъятие из повседневной жизни тех, у кого есть работа, семья и кто не планирует идти на войну.

Они уже сделали выводы из ситуации 2022 года. Людей набирать нужно, но сейчас вырывать обычных людей из их жизни – это совсем не то же самое, что забирать тех, кто не был особо интегрирован в общество,

– пояснил "Цезарь".

Самый простой для российских властей ресурс в значительной степени уже исчерпан. Силовики продолжают искать контрактников по всей стране, но убедить людей становится все сложнее. Андронников привел рассказ российского полицейского, который якобы пообщался примерно с 2 тысячами потенциальных кандидатов, а контракт согласились подписать лишь 20 – 30 из них.

Это около 1% тех, на кого оказывали давление. В основном всех, кого можно было легко забрать, уже забрали. А дальше приходится вырывать из общества людей, которые не хотят идти на войну или категорически против нее,

– подчеркнул заместитель командира легиона "Свобода России".

В качестве исторического примера "Цезарь" упомянул мобилизацию студентов Российской империи при Николае II и события Первой мировой войны, когда политизация войск в конечном итоге обернулась против самой власти. Именно риск повторения такого сценария и подталкивает Кремль продолжать скрытое пополнение армии вместо новой публичной мобилизации.

Путин не остановит войну

Для самих россиян осенняя мобилизация будет означать продолжение той же политики, ведь Кремль не демонстрирует намерения свернуть войну. Надежды на то, что Путин сам откажется от агрессии, по оценке "Цезаря", окончательно рушатся вместе со все более ощутимыми последствиями войны внутри России – ударами по НПЗ, предприятиям и другой инфраструктуре.

Все, что ему нужно, – это бесконечная война для поддержания своей власти и оправдания репрессий. И для того, чтобы круг его друзей-олигархов продолжал обогащаться на войне,

– подчеркнул Андронников.

Такой курс означает, что потребность Кремля в новых военных будет сохраняться и осенью, и зимой, и в дальнейшем. Российские власти, по его убеждению, готовы продолжать пополнять армию независимо от масштабов потерь, а фактическую цену этой политики будут платить сами граждане России.

Он не остановится. Полтора миллиона он уже пожертвовал. Понадобится еще полтора – пожертвует, два или три – он не станет скупиться. Но цена – это вы,

– обратился "Цезарь" к россиянам.

Выход для тех, кто не хочет стать частью этой войны, он видит в отказе подчиняться кремлевской логике бесконечного пополнения армии. Ведь скрытая мобилизация позволяет властям избегать громкого объявления новой кампании, но не меняет ее цели – находить все больше людей для продолжения боевых действий.

Заместитель командира легиона "Свобода России" рассказал о планах Кремля на осень: смотрите видео