Наша задача – сорвать мобилизацию в России, – сказал политтехнолог, рассказав, как это сделать

В России вновь заговорили о возможном ужесточении мобилизации, хотя Кремль публично отрицает такие планы. В то же время продолжение войны требует от Москвы все большего количества людей и ресурсов, и поэтому способность российской экономики выдержать новую нагрузку становится одним из ключевых факторов.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что может затруднить проведение новой волны мобилизации в России. Он рассказал, почему удары по нефтеперерабатывающим мощностям могут создать для Кремля гораздо более серьезную проблему, чем просто дефицит топлива.

Мобилизация обходится России все дороже

Мобилизация в России фактически не прекращалась, хотя Кремль пытается убедить россиян, что армии хватает контрактников. Проблема для Москвы заключается в том, что людей, которых можно привлекать в армию за деньги, становится все меньше, а поддерживать нынешний темп набора обходится все дороже.

Она не прекращалась. Путин говорит, что у них достаточно контрактников, но выхода нет – все равно нужно платить людям деньги. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу, есть ли у них средства, чтобы привлекать дополнительное количество людей, которых становится все меньше и меньше,

– пояснил Загородний.

По разным оценкам, дальнейшее наращивание мобилизации может потребовать еще 2–3 триллиона рублей, а в отдельных расчетах речь идет даже о 4 триллионах. При этом каждый мобилизованный – это еще и человек, которого забирают из гражданской экономики: он перестает работать, платить налоги и делать другие отчисления.

Путин, несмотря на все более высокую цену войны, будет пытаться продолжать ее и в дальнейшем. Поэтому одним из рычагов давления со стороны Украины может стать дальнейшее давление на российскую нефтепереработку, чтобы Кремлю пришлось одновременно искать ресурсы для армии и поддерживать работу собственной экономики.

Наша задача – сорвать эту мобилизацию. Это означает уничтожить нефтеперерабатывающие заводы, чтобы у них просто не было дизельного топлива для всей страны. Если, например, будет уничтожено 80% мощностей по производству дизельного топлива и останется 10–20%, тогда возникнет вопрос: ладно, вы будете проводить мобилизацию, а как страна вообще будет существовать?

– подчеркнул политтехнолог.

Кремль может планировать дальнейшее усиление мобилизации, однако возможность реализовать такие намерения будет зависеть от того, сколько денег, топлива и других ресурсов останется у российской экономики. У Украины уже есть рычаги, способные усилить это давление.

Загородний объяснил, что может сорвать мобилизацию в России: смотрите видео