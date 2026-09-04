Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що може ускладнити проведення нової хвилі мобілізації в Росії. Він розповів, чому удари по нафтопереробних потужностях можуть створити для Кремля значно ширшу проблему, ніж просто дефіцит пального.

Мобілізація дедалі дорожче обходиться Росії

Мобілізація в Росії фактично не припинялася, хоча Кремль намагається переконати росіян, що армії вистачає контрактників. Проблема для Москви полягає в тому, що людей, яких можна залучати до війська за гроші, стає менше, а утримувати нинішній темп набору дедалі дорожче.

Вона не зупинялася. Путін говорить, що у них достатньо контрактників, але виходу немає – все одно треба платити людям гроші. І тут ми знову повертаємося до питання, чи є в них кошти, щоб залучати додаткову кількість людей, яких стає все менше і менше,

– пояснив Загородній.

За різними оцінками, подальше нарощування мобілізації може потребувати ще 2 – 3 трильйони рублів, а в окремих розрахунках йдеться навіть про 4 трильйони. При цьому кожен мобілізований – це ще й людина, яку забирають із цивільної економіки: вона перестає працювати, сплачувати податки та робити інші відрахування.

Путін, попри дедалі вищу ціну війни, намагатиметься продовжувати її й надалі. Тому одним із важелів України може стати подальший тиск на російську нафтопереробку, щоб Кремлю довелося одночасно шукати ресурси для армії та підтримувати роботу власної економіки.

Наше завдання – зірвати цю мобілізацію. Це означає добити нафтопереробні заводи, щоб у них просто не було дизелю на всю країну. Якщо, наприклад, буде знищено 80% потужностей із виробництва дизеля і залишиться 10 – 20%, тоді виникне питання: добре, ви будете проводити мобілізацію, а як країна взагалі буде існувати?

– наголосив політтехнолог.

Кремль може планувати подальше посилення мобілізації, однак можливість реалізувати такі наміри залежатиме від того, скільки грошей, пального та інших ресурсів залишатиметься у російської економіки. Україна вже має важелі, здатні посилювати цей тиск.

Загородній пояснив, що може зірвати мобілізацію в Росії: дивіться відео