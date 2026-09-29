Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, нет ничего удивительного в том, что в России планируют усилить мобилизацию. Большинство российских подразделений фактически "разбиты". Потери там просто колоссальные. В некоторых подразделениях уровень нехватки личного состава составляет 60–70%.

Чего ожидать дальше на фронте?

Как подчеркнул Мусиенко, при этом планы россиян не изменились. Они по-прежнему хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области. Также враг уже теряет захваченные территории. Силы обороны успешно проводят операцию "Вивальди".

При этом мобилизация в России – не единственная проблема, с которой придется столкнуться. Враг также планирует развивать собственные беспилотные подразделения. В частности, у них стоит задача расширить свои спецподразделения "Рубикон" и "Судный день".

Россияне развивают беспилотную составляющую, однако их тактика на фронте фактически не меняется. Они по-прежнему действуют небольшими пехотными группами и в целом не ценят жизнь оккупантов.

Пока что тактика противника особо не изменилась. Она остается прежней. Добавляются отдельные элементы, но в целом она такая же. Это штурмы небольшими группами. Иногда штурмы механизированными подразделениями, когда ухудшаются погодные условия,

– сказал Мусиенко.

Мусиенко прокомментировал мобилизацию в России: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще 10 тысяч военных из Северной Кореи. Москва платит за такую помощь своими технологиями.