Мобилизация в РФ – не единственная проблема: военный сказал, что будет на фронте в ближайшие месяцы

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" ожидает, что Россия сможет дополнительно набрать еще 300 тысяч человек личного состава до конца года. Об усилении мобилизации сообщают также другие источники. Это проблема, к которой нужно быть готовыми.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, нет ничего удивительного в том, что в России планируют усилить мобилизацию. Большинство российских подразделений фактически "разбиты". Потери там просто колоссальные. В некоторых подразделениях уровень нехватки личного состава составляет 60–70%.

Чего ожидать дальше на фронте?

Как подчеркнул Мусиенко, при этом планы россиян не изменились. Они по-прежнему хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области. Также враг уже теряет захваченные территории. Силы обороны успешно проводят операцию "Вивальди".

При этом мобилизация в России – не единственная проблема, с которой придется столкнуться. Враг также планирует развивать собственные беспилотные подразделения. В частности, у них стоит задача расширить свои спецподразделения "Рубикон" и "Судный день".

Россияне развивают беспилотную составляющую, однако их тактика на фронте фактически не меняется. Они по-прежнему действуют небольшими пехотными группами и в целом не ценят жизнь оккупантов.

Пока что тактика противника особо не изменилась. Она остается прежней. Добавляются отдельные элементы, но в целом она такая же. Это штурмы небольшими группами. Иногда штурмы механизированными подразделениями, когда ухудшаются погодные условия,

– сказал Мусиенко.

Мусиенко прокомментировал мобилизацию в России: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще 10 тысяч военных из Северной Кореи. Москва платит за такую помощь своими технологиями.