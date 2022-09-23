Путину на ШОС показали, что он лузер, – военный эксперт об объявлении мобилизации в россии

Владимир путин хочет доказать миру, что он не бессилен. Глава кремля объявил о мобилизации, но это месть для собственного народа.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Он отметил, что в россии есть закон о мобилизации, где говорится, что президент имеет право объявить ее в случае агрессии, угрозы агрессии и в случае вооруженного конфликта.

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"Агрессии против россии нет. На россию никто не планирует нападать. Агрессия была именно со стороны россии. Что касается вооруженного конфликта, то его тоже нет. Если опираться на заявления путина, то есть "специальная военная операция", – сказал эксперт.

Что могло повлиять на путина

По словам Федорова, после оглашения мобилизации оказалось, что это не "спецоперация", а война. Еще неделю назад кремлевские руководители уверяли, что этого не будет.

А тут путин прилетел из Самарканда, где его на саммите Шанхайской организации сотрудничества поставили на место как следует. Показали, что он лузер, что он проигрывает. Он вернулся в россию и решил, что нужно проводить мобилизацию, – отметил военный эксперт.

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Он добавил, что россия активизировала и процессы с псевдореферендумами и решила аннексировать 4 украинских области, которые полностью или частично оккупированы. Такие решения, как подчеркнул Федоров, принимает только путин.

"Никто в россии его не может остановить. Какое решение он примет завтра? Может, всех поголовно мобилизует. Самым печальным мне кажется то, что российское население со смирением воспринимает все, что делает диктатор", – сказал эксперт.

Обратите внимание – военный эксперт о поведении путина: смотрите видео