Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, что из российской Уфы не выпустили самолет, потому что второго пилота мобилизовали прямо в аэропорту.

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Российская мобилизационная система не готова

Яковенко рассказал, что российская мобилизационная система не готова к такому механизму, она не предусматривает его. В российской армии была технология призыва. Призывная система "переваривает" гораздо меньше людей, а мобилизационных мощностей, способных "переварить" миллион, в России просто не существует. Министерство обороны, частью которого являются военные комиссариаты, не способны это сделать.

Потому на мобилизацию бросили губернаторов. Они вообще не заточены на то, чтобы проводить мобилизацию. Они пытаются это сделать так, как могут. Направляют полицию на то, чтобы она хватала всех подряд: больных, неподходящих по возрасту, студентов, аспирантов, программистов, которых освободили от мобилизации. Отсюда масса нарушений, жалоб, стонов,

– заметил российский оппозиционный журналист.

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Учить мобилизованных негде

Он продолжил, что поскольку таких мобилизационных структур в России нет, на фронт отправляют людей необученных. Не существует тех мощностей, которые позволяют разместить, научить, подготовить такое количество мобилизованных. Бардак приводит к тому, что на фронте оказываются люди, которые не готовы вообще присутствовать на войне. Не то чтобы воевать или наступать.

"Они в принципе не готовы находиться в зоне боевых действий, поскольку это требует тоже определенных навыков. Отсюда, конечно, жертвы. Я думаю, что вторая, третья армии Путина потеряются гораздо быстрее, чем первая, которая сейчас действительно потерялась на территории Украины", – подчеркнул Яковенко.

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