Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, що з російської Уфи не випустили літак, бо другого пілота мобілізували прямо в аеропорту.

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Російська мобілізаційна система неготова

Яковенко розповів, що російська мобілізаційна система неготова до такого механізму, вона не передбачає його. У російській армії була технологія призову. Призовна система "перетравлює" значно менше людей, а мобілізаційних потужностей, які здатні "перетравити" мільйон, у Росії просто не існує. Міністерство оборони, частиною якого є військові комісаріати, не здатні це зробити.

Тому на мобілізацію кинули губернаторів. Вони загалом не заточені на те, щоб проводити мобілізацію. Вони намагаються це зробити так, як можуть. Направляють поліцію на те, щоб вона хапала всіх підряд: хворих, тих, хто за віком не підходить, студентів, аспірантів, програмістів, яких звільнили від мобілізації. Звідси маса порушень, скарг, стогонів,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

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Навчати мобілізованих немає де

Він продовжив, що оскільки таких мобілізаційних структур у Росії немає, на фронт відправляють людей не навчених. Не існує тих потужностей, які дозволяють розмістити, навчити, підготувати таку кількість мобілізованих. Бардак приводить до того, що на фронті опиняються люди, які не готові взагалі бути присутніми на війні. Не те щоб воювати чи наступати.

"Вони в принципі не готові перебувати в зоні бойових дій, оскільки це вимагає теж певних навичок. Звідси, звісно, жертви. Я думаю, що друга, третя армії Путіна загубляться набагато швидше, ніж перша, яка нині дійсно загубилась на території України", – наголосив Яковенко.

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