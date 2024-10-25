Россия уже не впервые привлекает к войне наемников из других стран. А все заявления о якобы неограниченных ресурсах врага в живой силе могут оказаться мифом.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что на самом деле в России не так много населения. Огромная часть территории полностью пуста.

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Для того, чтобы только прикрыть границы России нужно по меньшей мере 2,5 миллиона человек. Также необходим еще другой военный контингент, подразделения обеспечения. Не нужно забывать, что более миллиона бойцов вовлечены в войну.

За последние годы миллионы людей выехали из России. Говорится о представителях интеллигенции, молодежи, технических специалистах и бизнесменах. То есть элиты, которая не соглашалась с режимом, уже давно нет в стране.

В Украине гибнут тысячи российских солдат за неделю. Это огромные потери. Поэтому сейчас все подразделения состоят из мобилизованных или набраны по контрактам, которые они подписали,

– рассказал Николай Маломуж.

Но эти солдаты не являются подготовленными бойцами. Только 10% из них – это профессиональные войска. Население России начинает понимать, что повестка на фронт – это билет в один конец, поэтому они всеми силами пытается отказаться от службы.

Только небольшую часть удается завербовать за деньги. Пополнение армии идет очень тяжело, а ресурса нет,

– подчеркнул генерал армии.

Впрочем даже завербовать удается сравнительно мало, говорится о сотнях или тысячах бойцов, не более. Но, почувствовав большие потери на фронте, кубинцы, индусы также отказываются воевать. Поэтому привлечение иностранного контингента не является легкой задачей для России, а модель, по которой они это делают, –провальная.