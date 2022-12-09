Однако большого энтузиазма воевать в Украине у них тоже нет. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его мнению, если будет вторая волна мобилизации, то в армию пойдут худшие из худших.

Обратите внимание Путин рассказал, сколько "мобиков" воюет в Украине: будут ли новые волны призывов в России

Нужно бежать из России

Фейгин отметил, что не понимает, какие убеждения у людей, отправляющихся "на убой", не понятно, ради чего они это делают.

Наверное, есть дебилы, которые искренне считают, что они защищают интересы России, 140 миллионов россиян, ведут борьбу с нацизмом. Мне их не жалко. Путинская армия – не моя армия. Путинская Россия – не моя Россия. Чего бы мне о них беспокоиться,

– подчеркнул Фейгин.

По его словам, он волнуется о тех несчастных, которые против войны, против Путина и не хотят участвовать в мобилизации.

"Этих людей мне жаль и считаю, что им нужно бежать из России", – заметил он.

Мобилизированные ходят в бумажных сапогах

Оппозиционер обратил внимание на слова Путина о том, что в России призвали 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч находятся в зоне боевых действий, а из них примерно 70 тысяч – уже на фронте.

По словам российского правозащитника, он подсчитал, что остальные мобилизованные продолжают обучение. Но на фронт их не отправляют. Наверное, потому, что не хватает оружия, амуниции, их не обучают так, как надо, а также не хватает офицеров, которые могли бы проводить учения.

"Зачем следующая волна мобилизации, если ничего нет? Они там в бумажных сапогах ходят. Можно потратить хоть все 140 миллионов россиян. Но какой будет результат?" – подчеркнул он.

Фейгин о возможности новой волны мобилизации в России: смотрите видео

Первая волна мобилизации была бесполезной

По мнению правозащитника, первая волна мобилизации также была бесполезной, потому что никакого результата не принесла.

А пусть мне кто-нибудь возразит: нет, она была успешной, россияне дошли до Днепра, даже до Львова, взяли Запорожье, Полтаву, Сумы, Киев окружили. Где это?

– спрашивает Фейгин.

Он рассказал, что в первую волну отбирали лучших из лучших.

"Это они так воюют? А в следующую волну мобилизации кто уйдет – мужчины с палочками, инвалиды с одной ногой или со слуховым аппаратом, которых не взяли в прошлый раз?" – отметил собеседник.

Психиатрия бессильна

Фейгин, размышляя о сознании россиян, считает, что нужно быть ненормальным, чтобы желать умереть.

Говорят, что это происходит по причине дефицита. Мол, им рассказывают: "неделю повоюете и домой, стиральных машинок наберете, унитазов, крышек от них". В это еще можно верить после первого месяца войны. А как можно на десятом?

– подчеркивает он.

По словам Фейгина, в сейчасэтой ситуации ничего нельзя изменить.

"Здесь психиатрия бессильна – пусть едут. Те, что останутся, будут думать лучше. Даже после Нового года – все это будет происходить. Нужно, чтобы прошло определенное время", – считает он.

Мобилизация в России: что происходит