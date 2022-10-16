Угрожают, грабят, отправляют на гибель: в Белгороде женщины просили Путина "вернуть детей"

Путин заигрался в частичную мобилизацию. Своими действиями он наконец-то начал пробуждать из летаргического сна тех, кто не был против войны. В свете событий прошедших дней родные просят вернуть детей домой.

К президенту России обратились родственники мобилизованных жителей Фокино в Брянской области. Они попросили диктатора из Кремля вернуть близких домой, передает 24 канал со ссылкой на РосСМИ. Как отметили женщины, "мобики" тоже проходили белгородский полигон Солоти, в котором накануне произошла стрельба.

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Мобилизованным угрожали и ограбили их

Как отмечают женщины, мобилизованным было крайне несладко. Мало того, что им угрожали, да еще и старшины ограбили их. В результате "мобики" остались без снаряжения.

Наши ребята не подписывались, чтобы их бросали на передовую первую линию. Наши ребята шли защищать свою территорию, свою Брянскую область,

– подчеркивают женщины.

Они также отметили, что изначально организация мобилизации была неправильной. Женщины подчеркивают, что их родных отправили на оккупированные территории без каких-либо учений. Хотя высшее военное руководство, в частности Путин, обещало обратное.

Одна из возмущенных женщин недовольна тем, что ее сын уже несколько недель находится на оккупированных территориях. Поскольку объявили о частичной мобилизации 21 сентября, ее слова лишь подтверждают, что "мобиков" готовить к войне никто и не планировал. Это действительно должна быть огромная партия "пушечного мяса". Не более.

Еще одна родственница подчеркнула, что одного мобилизованного ранили. И его доставили в Ростов. К слову, ему очень повезло. Ведь те "мобики", которым не удалось выжить, могут вообще не вернуться в Россию, ведь оккупанты "своих не бросают".

Офицеры части Солоти угрожают мобилизованным уголовной ответственностью за то, что они отказываются защищать нашу Брянскую область. Они отказываются быть "пушечным мясом" для них",

– подчеркивают женщины.

Что произошло на полигоне в Солоти

А теперь для более четкого понимания ситуации напомним о стрельбе, произошедшей 15 октября. Итак, на полигоне Солоти, расположенном в Белгородской области, произошла стрельба. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что огонь открыли три "мобика". Телеграм-каналы сообщают, что погибших может быть 22, а раненых – 16. Другие источники свидетельствуют об 11 тех, кого отправили на тот свет.

Как отмечают другие телеграм-каналы, в Солоти отказываются уезжать. Да, более 2 недель тормозят этот процесс 100 мобилизованных из Брянской области. Оно и неудивительно, ведь военное командование хочет опрокинуть их на штурм Лимана. Сами же "мобики" стремятся оставаться в России и защищать ее границы.

Известно также о 200 мобилизованных, в том числе из Брянской области, более недели сидящих на оккупированных территориях Украины. Как отмечают источники, их бросили без еды, без постоянной связи. Более того, "мобики" точно не понимают, где они находятся. Поэтому при каждом случае связаться с родными, они не прекращают просьб повлиять на высшее военное руководство. Чтобы потенциальное "пушечное мясо" отвезли обратно в Россию.

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