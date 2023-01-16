У Путина нет альтернативы, – ГУР о мобилизации в России для длительной войны

В геополитическом смысле режим Путина уже проиграл. Это очевидно для всех.

Однако именно продолжение войны гарантирует сохранение власти Путину и его приспешникам. Об этом 24 Канала представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Путину нужно затянуть войну

В настоящее время осуществляются все необходимые мероприятия: вводятся ограничения выезда мужчин призывного возраста, разрабатываются специальные приказы и распоряжения по всей вертикали фсб, готовится массовая мобилизация. Россия намерена довести численность вооруженных сил до 2 миллионов человек.

"Безусловно, такие силы и средства собирают для того, чтобы их учить и опрокидывать на утилизацию на украинский фронт", – отмечает Юсов.

Аналитики рассматривают разные сценарии. Враг также готовит разные варианты и делает фейковые информационные вбросы через разные инструменты, чтобы нас дезориентировать. К примеру, речь идет о десанте на Одессу.

"Сегодня это выглядит очень суицидальным направлением для врага. Тем не менее, мы уже видели подобные действия", – отмечает представитель украинской разведки.

Также, добавляет он, постоянно обсуждается тема Беларуси. В ГУР МО в очередной раз констатировали: пока ударной группировки и угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению нет. Впрочем, это риск, который нужно учитывать.

Путин не откажется от своей стратегической цели – геноцидной войны, предусматривающей уничтожение украинского народа и украинского государства. Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций,

– уверяет Андрей Юсов.

Мы также должны готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий и поражению кремлевского диктатора. Все эти сценарии отрабатываются.

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"Когда-то провалился блицкриг Гитлера против Советского Союза, сейчас провалился блицкриг Путина против Украины. Скоро уже будет год, как "Киев берут за три дня", – подчеркнул представитель ГУР.

Предполагалось, что "специальная военная операция" принесет скорую молниеносную победу: российская орда раздавливает Украину, страну охватывает паника, армия не выдерживает, общество кажется. Но случилось все наоборот.

Как отмечает Юсов, сегодня Украина максимально мобилизована, ВСУ улучшили оснащение и морально-психологическое состояние. Все аргументы свидетельствуют о провале так называемой "СВО":

успехи на поле боя – ни один из областных центров не захвачен, кроме Херсона, который уже освободили ВСУ;

денацификация – уровень патриотизма только растет;

демилитаризация – западные партнеры предоставляют нам все большее оружие.

Следовательно, России нужно затягивать войну. Да, российская экономика является сырьевой, однако человеческий ресурс у них есть – мобилизовать еще можно немало "пушечного мяса". Кроме этого, на сохранении есть большое количество советского вооружения, пусть и старого и некачественного, но способного поехать воевать.

В конце концов, если не продолжительная война – то какая альтернатива? Это только международный трибунал или бунт внутри страны,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

У Украины и антипутинской международной коалиции другие цели – максимально быстрая деоккупация территории и обеспечение победы в 2023 году. "У нас противоположные задачи с Путиным, и это совершенно естественно", – резюмировал Юсов.

Мобилизация неизбежна