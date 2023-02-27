Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, россияне считают, что осужденные убийцы хорошо показывают себя на поле боя. К тому же у зэков нет никаких прав, поэтому их можно уничтожать.

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Россия бросает зэков на фронт по 2 причинам

Костенко отметил, что россияне убеждены: заключенные очень эффективно воюют против Украины, поэтому зеки имеют только обязанности идти в наступление. За ними стоят отряды, не позволяющие им отступать.

Военнослужащий ВСУ утверждает, что Россия решает 2 проблемы, бросая осужденных убийц на фронт. Первая причина – уничтожают россиян, ставших изгоями.

Они (россияне – 24 Канал) решают несколько проблем. Во-первых, утилизируют сидящих по тюрьмам людей, которых нужно кормить, которых считают изгоями в обществе, которых можно эффективно использовать и уничтожить,

– заметил народный депутат.

Как подчеркнул Роман Костенко, вторая причина – судьбой зэков никто не будет интересоваться. Поэтому, по мнению военного, если владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин еще не забрал из тюрем всех осужденных, то их может мобилизовать минобороны России.

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Роман Костенко считает, что мобилизация в России продолжится, ведь врагу нужно кем-то заменять потери. Если оккупанты перейдут к наступлению, но им это не удастся, потому что ВСУ разобьют вражеские войска, а россиянам нужно будет держать оборону. Поэтому мобилизация будет необходима России.

"Россияне будут держать оборону с имеющимися у них ресурсами. Если они будут дальше пытаться наступать и постоянно биться об украинских защитников, уничтожать своих людей, как они это делают, то им для этого нужно будет проводить мобилизацию. Но они ее постоянно проводят", – добавил военный ВСУ.

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