Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, росіяни вважають, що засуджені вбивці добре показують себе на полі бою. До того ж у зеків немає ніяких прав, тому їх можна знищувати.

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Росія кидає зеків на фронт через 2 причини

Костенко зазначив, що росіяни переконані: ув’язнені дуже ефективно воюють проти України, тому зеки мають лише обов’язки йти у наступ. За ними стоять загони, які не дозволяють їм відступати.

Військовослужбовець ЗСУ стверджує, що Росія розв’язує 2 проблеми, кидаючи засуджених вбивць на фронт. Перша причина – знищують росіян, які стали ізгоями.

Вони (росіяни – 24 Канал) розв’язують декілька проблем. По-перше, утилізують людей, які сиділи по тюрмах, яких потрібно годувати, яких вважають ізгоями у суспільстві, яких можна ефективно використати та знищити,

– зауважив народний депутат.

Як підкреслив Роман Костенко, друга причина – долею зеків ніхто не буде цікавитись. Тому, на думку військового, якщо власник ПВК "Вагнер" Пригожин ще не забрав з в’язниць усіх засуджених, то їх може мобілізувати міноборони Росії.

Костенко про мобілізацію в Росії: дивіться відео

Путін буде продовжувати мобілізацію

Роман Костенко вважає, що мобілізація в Росії продовжиться, адже ворогу потрібно кимось заміняти втрати. Якщо окупанти перейдуть до наступу, але їм це не вдасться, бо ЗСУ розіб’ють ворожі війська, а росіянам треба буде тримати оборону. Тому мобілізація буде необхідна для Росії.

"Росіяни триматимуть оборону з ресурсами, які у них є. Якщо вони будуть далі намагатися наступати й постійно битися об українських захисників, знищувати своїх людей, як вони це роблять, то їм для цього потрібно буде проводити мобілізацію. Але вони її постійно проводять", – додав військовий ЗСУ.

Статистика втрат Росії за рік / Інфографіка 24 Каналу

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