Глава Евросовета не против открытия границ ЕС для россиян, которые бегут из страны

Поскольку путин объявил в россии мобилизацию, то из страны начали бежать люди. В частности, мужчины "штурмуют" границы в страны, куда им можно выехать.

Глава Евросовета Шарль Мишель даже заявил, что Европа должна разрешить въезд россиянам, желающим покинуть страну. В обращении к Генассамблее ООН он раскритиковал "паутину лжи" россии.

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Мишель считает, что ЕС должен быть открыт

По словам главы Евросовета, ЕС должен продемонстрировать "открытость для тех, кто не хочет, чтобы кремль его использовал".

Мишель убежден, что объявление путиным о частичной мобилизации войск в начале этой недели изменило динамику войны.

Он открыт для консультаций с коллегами из ЕС по поводу того, как можно достичь того, чтобы россияне приезжали в ЕС.

Европейский Союз должен принимать тех, кто оказался в опасности из-за своих политических взглядов. Если в россии людям грозит опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют этого безумного решения кремля развязать эту войну в Украине, мы должны это учитывать,

– сказал он.

Мишель также подчеркнул, что из-за мобилизации в россии нужно очень быстро сотрудничать и координироваться.

Россиян зовут в Монголию, но не всех

Бывший президент Монголии обратился к россиянам с призывом не ехать на войну против Украины. При этом он предложил убежище бурятам, тувинцам и калмыкам.

Цахиагийн Элбэгдорж считает, что именно национальные меньшинства в россии больше всего пострадали от действий путина. Поэтому именно их он и призвал выезжать в Монголию. "Коренных москвичей" и "настоящих русских" такое приглашение не касается.

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