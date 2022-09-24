Очільник Євроради Шарль Мішель навіть заявив, що Європа повинна дозволити в'їзд росіянам, які хочуть покинути країну. У зверненні до Генасамблеї ООН він розкритикував "павутину брехні" росії.

До теми Якісне гарматне м'ясо: у росії воювати відправляють п'яних, на прощання грають їм сумну музику

Мішель вважає, що ЄС має бути відкритим

За словами глави Євроради, ЄС має продемонструвати "відкритість для тих, хто не хоче, щоб кремль його використав".

Мішель переконаний, що оголошення Путіним про часткову мобілізацію військ на початку цього тижня змінило динаміку війни.

Він відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо того, як можна досягти того, щоб росіяни приїжджали в ЄС.

Європейський Союз має приймати тих, хто опинився в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення кремля розв'язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати,

– сказав він.

Мішель також наголосив, що через мобілізацію в росії, треба дуже швидко співпрацювати і координуватись.

Росіян кличуть в Монголію, але не всіх

Колишній президент Монголії звернувся до росіян із закликом не їхати на війну проти України. При цьому він запропонував притулок бурятам, тувинцям та калмикам.

Цахіагійн Елбегдорж вважає, що саме національні меншини в росії найбільше постраждали від дій путіна. То ж саме їх він і закликав виїжджати у Монголію. "Корінних москвичів" і "справжніх русскіх" таке запрошення не стосується.

Чому мобілізація в росії провалиться: дивіться відео