Результатом стало непопулярное в России мера – проведение мобилизации, охватившей 300 тысяч человек. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, генерал-майор ВСУ Сергей Савченко.
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По данным нашей разведки, 120 тысяч были брошены на пополнение потерь в живой силе, которые стали критическими. Остальные 180 тысяч были направлены в учебные центры для дальнейшей подготовки. Как отмечает военный эксперт, на это уходит в среднем два месяца. В течение этого времени происходит подготовка бойца – его учат стрелять, оказывать медицинскую помощь, противоминной безопасности и так далее. Затем проводят боевое слаживание – взвод, рот, батальон.
Около 8 недель – это кратчайшие сроки, чтобы подготовить слаженные подразделения для выполнения боевых задач. Меньше – невозможно. Больше, безусловно, возможно,
– отметил Савченко.
В настоящее время наблюдается перегруппировка этих резервов в зоне боевых действий. Следует учитывать не только сроки подготовки, но и обеспечение вооружением. Насколько россияне укомплектованы – оценить довольно сложно.
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