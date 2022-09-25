Иллюзии "освободителей" развеет смерть

На этой вере они продержатся несколько недель, пока не попадут без учебки на передок. И пока их, как донецких мобиков, не бросят мясом на ВСУ, потому что кадровых военных нужно беречь, а их не жалко.

О важном россияне уже совершили ошибку, которую нельзя исправить, но еще не поняли это

А потом, когда выжившие увидят половину своего взвода в виде фарша, это настроение сменится совсем другим. И полетят на россию СМС-ки с фоточками, которых не показывают у скабеевой.

путин заставят россиян ненавидеть свой режим после решения о мобилизации / Фото Getty Images

Конец путина уже написан

И тогда начнется настоящий кошмар путина, который он всячески оттягивал, до последнего отказываясь от мобилизации.

Актуальное Шантаж, угрозы и метод стада: как россия проталкивает псевдореферендумы на оккупированных территориях

россияне увидят, что получают мзды хоть с мобилизацией, хоть без нее. Война станет совсем непопулярной. путина повесят свои же.

Может заинтересовать – как в Пентагоне отреагировали на мобилизацию в россии: смотрите видео