Ілюзії "освободітєлєй" розвіє смерть

На цій вірі вони протримаються кілька тижнів, поки не потраплять без учебки на передок. І поки їх, як донецьких мобіків, не кинуть м'ясом на ЗСУ, бо кадрових військових треба берегти, а їх не шкода.

Про важливе росіяни вже зробили помилку, яку не можна виправити, але ще не зрозуміли це

А потім, коли вижилі побачать половину свого взводу у вигляді фаршу, цей настрій зміниться зовсім іншим. І полетять на росію СМС-ки з фоточками, яких не показують у скабєєвої.

путін змусить росіян ненавидіти свій режим після рішення про мобілізацію / Фото Getty Images

Кінець путіна вже написаний

І тоді почнеться справжнє жахіття путіна, яке він всіляко відтягував, до останнього відмовляючись від мобілізації.

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рускі побачать, що отримують мзди хоч з мобілізацією, хоч без неї. Війна стане остаточно непопулярною. путіна повісять свої ж.

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