Поезд уже ушел, – Жданов о заявлении путина, что "россия пока ничего не начинала"

Фраза владимира путина о том, что "россия еще ничего не начинала" была преимущественно для внутренней аудитории. И ее последствия оказались очень неожиданными для самого кремля.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, таким образом путин хотел еще раз подчеркнуть Западу, что он во главе ядерного государства. А вот для внутренней российской аудитории это была определенная проверка. И она не прошла "гладко".

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Не все россияне готовы к принудительной мобилизации

Как отметил Жданов, российская аудитория очень громко отреагировала на это заявление. А некоторые даже начали критиковать путина. Это свидетельствует, что цифры о его поддержке, которые рисуют в россии, не очень совпадают с действительностью. В конце марта были данные о 83%.

Люди могут быть и не против грубого вторжения россии против Украины и в целом поддерживать путина. Но воевать они боятся и не желают.

В целом Жданов считает, что около половины россиян поддерживают войну, другая – нет. Показатели же могут серьезно измениться, если пойдет принудительная мобилизация.

Думаю, что для кремля это было показательным. Это свидетельствует, если они объявят мобилизацию, то могут расколоть пополам общество. Пусть попробуют мобилизовать людей, половина из которых будет за войну, а другая половина – против,

– отмечает Жданов.

Еще не факт, что те, кто поддерживают войну, возьмут винтовку и пойдут воевать. Они могут начать задавать все больше вопросов о готовности "второй армии мира" и почему она "погрязла" в Украине уже 5 месяцев. Потому Жданов склоняется к тому, что в кремле не рискнут провести массовую мобилизацию.

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Добавим, Олег Жданов убежден – если россия объявит войну, то это будет настоящий подарок для Украины. Тогда сработают многие "сюрпризы" от ООН.