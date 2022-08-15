Проблемы с "пушечным мясом": жители Санкт-Петербурга в шоке из-за массовой раздачи повесток

В россии продолжают рассылать повестки. Однако военкоматы уже переключились с жителей периферийных городов на жителей Санкт-Петербурга.

Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал. В повестках говорится, что мужчинам следует явиться в военкоматы якобы для уточнения данных, а не для мобилизации.

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Жители Санкт-Петербурга испугались массовой раздачи повесток

В почтовых ящиках жителей центра Санкт-Петербурга недавно начали появляться повестки с требованием прийти в военкомат. На них можно увидеть красный штамп "Явка обязательна!", который, по словам россиян, очень их тревожит.

"Вы обязаны 13 – 18 августа 2022 года явиться в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга по адресу: Рижский проспект, дом 12, кабинет 28, для уточнения данных", – говорится в документе.

Мужчин, вызываемых в военкомат, также просят принести с собой паспорт и военный билет. Одна из жительниц Санкт-Петербурга рассказала, что 13 августа заметила десятки таких повесток в почтовых ящиках своего дома на Вознесенском проспекте. На всех указаны фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес получателя.

Я такого никогда не видела. Посылают кучу извещений на стариков, но этого не было ни разу. Причем там разный возраст – одному вообще 49 лет. Ввиду того, что я заметила, самому молодому было 38 лет,

– рассказала россиянка.

Все повестки подписал военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов руслан валеев. С 2019 года он был в этом военкомате начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.

В свою очередь, в Петроградском районе сотрудники военкомата обзванивают всех граждан, состоящих на военном учете. В военкомате убеждают, что разговаривают горожанами мобилизационного возраста скорее для "отчетности перед высшей инстанцией". Ведь их задачей является активизация набора на военную службу по контракту, и заинтересованность в ней якобы соответствует спросу.

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