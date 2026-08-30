Кому следует ожидать повестки в сентябре: что изменится в мобилизации с началом осени

В Украине активно обсуждаются возможные изменения правил призыва и пересмотр возрастных ограничений для военнообязанных. Официальные органы призывают ориентироваться только на проверенную информацию и не поддаваться распространенным слухам.

"24 Канал" рассказывает, что будет с мобилизацией в сентябре.

Кого будут мобилизовывать в первую очередь в сентябре?

Общий призыв проходит в плановом режиме, однако у армии есть четкие приоритеты по укомплектованию Сил обороны. В первую очередь повестки получают мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, не имеющие отсрочки или отлагательства, а также военнообязанные с практическим опытом или офицеры запаса. Кроме того, на службу могут призвать граждан, которые ранее были сняты с учета по состоянию здоровья, но признаны годными после повторного прохождения военно-медицинской комиссии.

Наибольший спрос в воинских частях сохраняется на дефицитные специальности. В частности, речь идет об операторах беспилотников, артиллеристах, связистах, медиках, специалистах в сфере информационных технологий и водителях. Мужчины в возрасте до 25 лет, не имеющие опыта военной службы, считаются призывниками и могут пополнить ряды Вооруженных Сил только на добровольной основе по специальному контракту.

Особое внимание общества привлекли заявления о возможном ограничении призыва для старших возрастных групп. В профильных ведомствах изучают инициативы по снижению мобилизационного давления на граждан в возрасте старше 50 или 55 лет. В то же время будут делаться исключения для лиц с дефицитными военными специальностями. На данный момент окончательное решение не принято, а снижать нижний возрастной порог призыва ниже 25 лет в Минобороны и Генштабе не планируют.

Вместе с тем в сети продолжают появляться слухи о якобы обязательном призыве женщин. В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркивают, что никаких подобных законопроектов или внутренних обсуждений не существует, а украинские женщины могут поступать на службу в Силы обороны исключительно по собственному желанию.

Напомним, Зеленский ранее подчеркивал, что реформирование системы мобилизации в Украине не может быть задачей лишь одного должностного лица. По его словам, для внедрения необходимых изменений требуется слаженное взаимодействие Министерства обороны и военного командования.

Президент подчеркнул, что ни новый министр обороны, ни новый главнокомандующий ВСУ не смогут самостоятельно провести реформу. Эффективные изменения возможны только при условии тесной координации между ними, ведь вопрос мобилизации требует комплексного подхода и совместной работы всех ответственных структур.