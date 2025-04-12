Сообщает 24 Канал со ссылкой на Шамиля Курткова в интервью "Слідство.Інфо".

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Почему придется мобилизовать 18-летних

Крутков отметил, что реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.

Я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это реалии с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера,

– отметил командир.

Он подчеркнул, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны. По словам Круткова, надежды были возложены на патриотов, однако их количества оказалось недостаточно, чтобы сдержать наступление российской армии.

Обратите внимание! Это лишь личное мнение командира Шамиля Круткова. Ранее украинская власть неоднократно опровергала планы по мобилизации граждан в возрасте от 18 лет, отмечая, что мобилизационный возраст пока остается на уровне 25 лет.

Напомним, что вместо снижения призывного возраста в Украине решили предложить альтернативу. 7 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о запуске специальных контрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.